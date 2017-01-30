На Львовщине двое пьяных подростков подожгли школу: пытались украсть классный журнал

Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

«29 января около 21.30 несовершеннолетние, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вынули стекло и проникли в помещение школы. Подростки облили входную дверь в класс, в котором учится один из братьев, горючим веществом и подожгли ее, а также повредили входную дверь в кабинет завуча. По их словам, они хотели похитить классный журнал», - говорится в сообщении.

Огонь разгорелся настолько, что охватил перекрытие между этажами. Полиция возбудила уголовное производство по факту умышленной порчи имущества (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Родители школьников будут привлечены к уголовной ответственности.