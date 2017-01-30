На Львовщине двое пьяных подростков подожгли школу: пытались украсть классный журнал
19:54, 30 января 2017Происшествия
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В Турке Львовской области два пьяных подростка, братья 13-ти и 14 лет, пытались украсть классный журнал и подожгли местную школу.
Фотоиллюстрация / УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе областного управления полиции.
«29 января около 21.30 несовершеннолетние, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вынули стекло и проникли в помещение школы. Подростки облили входную дверь в класс, в котором учится один из братьев, горючим веществом и подожгли ее, а также повредили входную дверь в кабинет завуча. По их словам, они хотели похитить классный журнал», - говорится в сообщении.
Огонь разгорелся настолько, что охватил перекрытие между этажами. Полиция возбудила уголовное производство по факту умышленной порчи имущества (ч. 2 ст. 194 УК Украины). Родители школьников будут привлечены к уголовной ответственности.
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