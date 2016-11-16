В Харькове задержали мужчину, который обворовывал школьников

12:05, 16 ноября 2016
Происшествия
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По «горячим следам» сотрудники сектора ювенальной превенции Холодногорского отдела полиции задержали 32-летнего ранее судимого мужчину, который совершил более двух десятков краж.

Мужчина совершал кражи мобильных телефонов и денег у школьников / Фото УНИАН

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В течение нескольких месяцев до Холодногорского отдела полиции поступали заявления от граждан о том, что неизвестный мужчина совершает кражи мобильных телефонов и денег у школьников.

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Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в одной из школ района правоохранители задержали злоумышленника. Установлено, что мужчина заходил в помещения школ под вымышленными предлогами. Он присматривался к кабинетам, где школьники оставляют свои вещи, выбирал удобный момент и похищал телефоны и деньги. Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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