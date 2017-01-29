Одесситка пыталась вывезти из Украины ордена и личное дело генерала авиации Красной армии

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, наша соотечественница, направляясь через пункт пропуска «Кучурган», пыталась вывезти предметы, имеющие историческую и культурную ценность. Среди них - монеты, медали и ордена, а также - документы.

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Отмечается, что при пересечении подозреваемым границы сначала сработал комплекс радиационного контроля «Янтарь». Источником излучения оказались авиационный часы. В ходе дальнейшего осмотра среди вещей гражданки было найдено 5 серебряных монет 20-го века, 5 юбилейных медалей, 2 ордена времен Второй мировой войны и личное дело генерала авиации Красной армии.

Об этом факте проинформированы представители СБУ и Нацполиции. Проводится проверка.