Беларусь ставит на границе с Украиной оборудование радиационного контроля для "противодействия ядерному терроризму"

Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Беларуси, передает Еспресо.TV.

Проект международной технической помощи "Укрепление потенциала в сфере противодействия ядерному терроризму и незаконному обороту радиоактивных материалов на государственной границе Беларуси" реализован при поддержке министерства энергетики Соединенных Штатов Америки.

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В рамках этого проекта до конца 2016 года таким оборудованием будут оснащены пять пунктов пропуска - "Томашовка", "Олтуш", "Мохр", "Верхний Теребежев", "Александровка".

Позже планируется оснащение этим оборудованием национального аэропорта "Минск" и еще 4 пунктов пропуска.