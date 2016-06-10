Беларусь ставит на границе с Украиной оборудование радиационного контроля для "противодействия ядерному терроризму"
Оборудование радиационного контроля появится до конца года в пунктах пропуска на белорусско-украинской границе.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Беларуси, передает Еспресо.TV.
Проект международной технической помощи "Укрепление потенциала в сфере противодействия ядерному терроризму и незаконному обороту радиоактивных материалов на государственной границе Беларуси" реализован при поддержке министерства энергетики Соединенных Штатов Америки.
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В рамках этого проекта до конца 2016 года таким оборудованием будут оснащены пять пунктов пропуска - "Томашовка", "Олтуш", "Мохр", "Верхний Теребежев", "Александровка".
Позже планируется оснащение этим оборудованием национального аэропорта "Минск" и еще 4 пунктов пропуска.