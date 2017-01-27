В Днепре до сих пор ищут пропавшего 22-летнего бойца ВСУ: просят волонтерской помощи

"Полиция также работает над его поисками, однако нужны люди, которые смогут за короткий срок обработать все заведения, кафе, аптеки и магазины", - говорится в сообщении, обнародованном на странице полка Днепр-1 в Facebook.

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Как отмечается, к поисковым мероприятиям также привлекаются бойцы полка Днепр-1 (действующие, бывшие, в отпусках).

Как сообщал УНИАН, 22 января из Мариуполя в Днепр приехал солдат-срочник Владислав Бараненко.

В Мариуполе солдат был в отпуске, а приехав в Днепр, после 14-00 связь с ним прервалась.