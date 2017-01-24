СМИ: в Днепре пропал солдат-срочник (фото)
15:55, 24 января 2017Происшествия
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В Днепре пропал солдат-срочник Вооруженных Сил Украины 1995 года рождения.
Пропавший солдат-срочник / 056.ua
Как сообщает 056.ua, 22 января из Мариуполя в Днепр приехал солдат-срочник Владислав Бараненко.
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Согласно сообщению, в Мариуполе солдат был в отпуске, а приехав в Днепр, после 14-00 связь с ним прервалась.
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