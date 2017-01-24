СМИ: в Днепре пропал солдат-срочник (фото)

Как сообщает 056.ua, 22 января из Мариуполя в Днепр приехал солдат-срочник Владислав Бараненко.

Читайте такжеБежал, прихватив три полных магазина патронов: на Харьковщине пьяный дезертир расстрелял из АК-74 человека

Согласно сообщению, в Мариуполе солдат был в отпуске, а приехав в Днепр, после 14-00 связь с ним прервалась.