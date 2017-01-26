На Одесской железной дороге сошли с рельсов зерновозы, задерживаются 10 пассажирских поездов

26 января на станции Каменка (Черкасская область) регионального филиала "Одесская железная дорога" десять зерновозов (семь пустых и три нагруженных зерном) самовольно сдвинули с места. В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, повредили контактные опоры и перекрыли главные пути.

Из-за этого события задерживаются 10 пассажирских поездов, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци". Читайте такжеВ Киеве на улице Кирилловской сошел с рельсов трамвай (фотогалерея) Это поезда №110 Львов – Херсон, №120 Львов – Кривой Рог, №732 Киев – Запорожье, №776 Киев – Харьков, №70 Львов – Мариуполь, №11 Новоалексеевка – Киев, № 137 Одесса – Львов, № 73 Кривой Рог – Москва, №739 Кривой рог – Киев и №733 Запорожье – Киев. Отмечается, что ориентировочное время задержки поездов может составить до 3 часов. Последствия схода пока железнодорожники ликвидируют с помощью восстановительных поездов.

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