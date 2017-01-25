В Быковне осквернили мемориал жертвам НКВД, Варшава направила в Киев ноту

На мемориалы масляной краской были нанесены надписи "SS Галичина" - на польской части мемориала, и "ОУН-УПА", "курва" - на украинской. Также было зафиксировано попытку повредить вход в польской части кладбища - одна из колонн наклонилась после того, как ее приподняли ломом, передает Европейская правда.

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"Посольство Польши в Украине направило в МИД Украины ноту, в которой мы требуем выяснения обстоятельств и раскрытия личностей тех, кто разорил польское военное кладбище в Быковне", - говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Польши Йоанны Вайды в Twitter.

Как сообщал УНИАН, в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовской области неизвестные на Рождественские праздники повредили памятник с фамилиями поляков, убитых гитлеровцами в 1944 году, изрисовав его сине-желтой и красно-черной краской.

Тогда МИД Польши призвал украинские власти к немедленному расследованию дела.