Разрушение памятника погибшим полякам не повлияет на отношения между странами - Климкин
Разрушение памятника полякам в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовщины, погибшим во время Второй мировой войны, не ухудшит отношения между Украиной и Польшей.
Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Решительно осуждаю акт вандализма на польском мемориале. Такими провокациями нас поссорить не удастся. А преступники должны быть наказаны", - отметил Климкин.
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Рішуче засуджую акт вандалізму на польському меморіалі. Такими провокаціями нас посварити не вдасться. А злочинці мають бути покарані.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 10, 2017
Как сообщалось, в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовщины в ночь на 10 января неизвестные разрушили памятник погибшим в 1944 году полякам - жителям этого села.
Посол Украины в Польше Андрей Дещица осудил акт вандализма в селе Гута Пеняцкая, который он считает провокацией.
Справка УНИАН. В феврале 1944 года в Гуте Пеняцкой гитлеровские войска уничтожили все 172 дома и убили всех жителей (по разным подсчетам до 1000 человек). Спастись удалось одному поляку, который сумел сбежать. Пропагандистские источники обвиняли в уничтожении польского села Гута Пеняцкая украинскую дивизию «Галичина». Однако, по утверждению исследователя Андрея Боляновського, в то время там не действовал ни один из куреней галицкой дивизии.