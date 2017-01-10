Разрушение памятника погибшим полякам не повлияет на отношения между странами - Климкин

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Решительно осуждаю акт вандализма на польском мемориале. Такими провокациями нас поссорить не удастся. А преступники должны быть наказаны", - отметил Климкин.

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Рішуче засуджую акт вандалізму на польському меморіалі. Такими провокаціями нас посварити не вдасться. А злочинці мають бути покарані. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 10, 2017

Как сообщалось, в селе Гута Пеняцкая Бродовского района Львовщины в ночь на 10 января неизвестные разрушили памятник погибшим в 1944 году полякам - жителям этого села.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица осудил акт вандализма в селе Гута Пеняцкая, который он считает провокацией.

Справка УНИАН. В феврале 1944 года в Гуте Пеняцкой гитлеровские войска уничтожили все 172 дома и убили всех жителей (по разным подсчетам до 1000 человек). Спастись удалось одному поляку, который сумел сбежать. Пропагандистские источники обвиняли в уничтожении польского села Гута Пеняцкая украинскую дивизию «Галичина». Однако, по утверждению исследователя Андрея Боляновського, в то время там не действовал ни один из куреней галицкой дивизии.