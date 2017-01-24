В Днепре полицейские устроили погоню за угонщиком авто, патрульным пришлось применить оружие (видео)
Угонщик отказался остановить машину по требованию патрульных.
В Днепре патрульные со стрельбой и погоней задержали угонщика авто. Об этом сообщает ТСН.
Отмечается, что злоумышленник украл авто ВАЗ. Патрульные заметили машину через 10 минут, когда угонщик на большой скорости ехал спальным районом и попытались догнать нарушителя.
В то же время на требование остановиться, злоумышленник не отреагировал. Следовательно, для того, чтобы поймать угонщика, выехали 4 экипажа патрульных.
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Заехав в промзону, угонщик пытался выехать при помощи заднего хода. Полицейские начали стрелять по колесам и двигателю. После этого похитителя удалось наконец задержать.
"Он не реагировал, не выходил, не останавливался. Тогда мы были вынуждены применять оружие. Он упал и сказал: вы мне нанесли телесные повреждения. И такой бодрый был мальчик. А когда он понял, что все, он задержан, то отказался что-то комментировать", - рассказал руководитель патрульной полиции Днепра.
Как сообщал УНИАН, в Днепре экстрималы выехали на заснеженное поле на ралли. Дрифт организовали под названием "Метель».
Ралли объединило восемьдесят смельчаков со всей Украины. Некоторые из них на такую трассу решились впервые в жизни.