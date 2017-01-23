В Днепре состоялось экстремальное ралли по заснеженной трассе (видео)
В общем на ралли приехали 40 экипажей со всей Украины.
В Днепре экстрималы выехали на заснеженное поле на ралли. Дрифт организовали под названием "Метель", говорится в сюжете ТСН.
Ралли объединило восемьдесят смельчаков со всей Украины. Некоторые из них на такую трассу решились в первый раз в жизни.
В целом длина извилистой дороги 6 километров. Однако водители признаются, что, несмотря на сложность, в полнейшем восторге.
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В общем на ралли приехали 40 экипажей со всей Украины.
Организаторы сообщают, что снег утрамбовали до консистенции льда.
38,5 км по заснеженным дорогам – общая дистанция для каждого участника за 2 дня соревнований. Кто прошел все соревнования – получают звание самого быстрого водителя на ралли.
Похожие соревнования прошли и в других украинских городах.