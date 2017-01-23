В Днепре состоялось экстремальное ралли по заснеженной трассе (видео)

14:09, 23 января 2017
Общество
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В общем на ралли приехали 40 экипажей со всей Украины.

В Днепре прошли соревнования по экстремальному вождению / скриншот

В Днепре экстрималы выехали на заснеженное поле на ралли. Дрифт организовали под названием "Метель", говорится в сюжете ТСН.

Ралли объединило восемьдесят смельчаков со всей Украины. Некоторые из них на такую трассу решились в первый раз в жизни.

В целом длина извилистой дороги 6 километров. Однако водители признаются, что, несмотря на сложность, в полнейшем восторге.

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В общем на ралли приехали 40 экипажей со всей Украины.

Организаторы сообщают, что снег утрамбовали до консистенции льда.

38,5 км по заснеженным дорогам – общая дистанция для каждого участника за 2 дня соревнований. Кто прошел все соревнования – получают звание самого быстрого водителя на ралли.

Похожие соревнования прошли и в других украинских городах.

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Теги: #Днепр#ралли