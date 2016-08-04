Устройство, от взрыва которого погиб Шеремет, было самодельным – ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника отдела процессуального руководства досудебным расследованием Генеральной прокуратуры Андрей Шевченко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Взрывное устройство было не стационарное, не то, которое находится на вооружении в воинских формированиях ВСУ, это самодельное. Проверяются лица, которые имели соответствующие доступы к таким взрывным устройствам, специалисты, которые могли сделать такое самодельное устройство. Установлены поражающие элементы - что они происходят от стационарного взрывного устройства», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля, в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство. К расследованию убийства подключилось и Федеральное бюро расследований США.