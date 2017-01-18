На Одесчине задержали двух мужчин, которые пытались поднять кабель со дна лимана

14:28, 18 января 2017
Происшествия
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В Одесской области задержаны два человека при попытке демонтажа электрокабеля, пролегающего по дну Днестровского лимана.

Днестровский лиман / varandej.livejournal.com

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, 17 января пограничники Белгород-Днестровского отряда, оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления, отдела внутренней безопасности совместно с СБУ и военной прокуратурой Белгород-Днестровского гарнизона зафиксировали факт противоправной деятельности в акватории Днестровского лимана.

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«Двое граждан Украины недалеко от берега в районе морского торгового порта «Белгород-Днестровский», используя экскаватор на базе понтона, осуществляли незаконный демонтаж кабеля, проходящего по дну лимана. Граждане Украины пытались незаконно демонтировать из почвы кабель электропитания в районе поселка Маяки», - рассказали в управлении.

По данному факту правонарушения была проинформирована полиция.

Во время выяснения обстоятельств установлено, что указанные граждане в прошлом месяце уже задерживались пограничниками за нарушение правил пограничного режима.

По данным управления, военная прокуратура открыла уголовное производство по факту происшествия. Сейчас компетентными органами проводятся следственные действия.

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