На Одесчине задержали двух мужчин, которые пытались поднять кабель со дна лимана
В Одесской области задержаны два человека при попытке демонтажа электрокабеля, пролегающего по дну Днестровского лимана.
Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, 17 января пограничники Белгород-Днестровского отряда, оперативно-розыскного подразделения Южного регионального управления, отдела внутренней безопасности совместно с СБУ и военной прокуратурой Белгород-Днестровского гарнизона зафиксировали факт противоправной деятельности в акватории Днестровского лимана.
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«Двое граждан Украины недалеко от берега в районе морского торгового порта «Белгород-Днестровский», используя экскаватор на базе понтона, осуществляли незаконный демонтаж кабеля, проходящего по дну лимана. Граждане Украины пытались незаконно демонтировать из почвы кабель электропитания в районе поселка Маяки», - рассказали в управлении.
По данному факту правонарушения была проинформирована полиция.
Во время выяснения обстоятельств установлено, что указанные граждане в прошлом месяце уже задерживались пограничниками за нарушение правил пограничного режима.
По данным управления, военная прокуратура открыла уголовное производство по факту происшествия. Сейчас компетентными органами проводятся следственные действия.