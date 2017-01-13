В Днепропетровской области неизвестные избили арматурой 62-летнюю депутата райсовета

Как рассказал один из очевидцев, трое парней набросились на 62-летнюю женщину, когда она вышла в магазин, и стали наносить многочисленные удары по ногам прутьями арматуры, сообщила пресс-служба ВО «Батькивщина» - эту политсилу представляет Копосова в райсовете.

Читайте такжеВ Херсоне избили первого заместителя главы областного совета

После нападения на женщину злоумышленники скрылись с места происшествия. Прохожие вызвали машину скорой помощи, которая доставила пострадавшую в больницу.

Как рассказали в больнице, у пострадавшей травмы ног, одна из них сломана.

В полиции сообщили, что им уже известен номер автомобиля нападавших. Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные действия.