В Днепропетровской области неизвестные избили арматурой 62-летнюю депутата райсовета

16:04, 13 января 2017
Происшествия
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В поселке Мелиоративном в Днепропетровской области совершено нападение на депутата Новомосковского районного совета Анастасию Копосову.

Полиция разыскивает нападавших / Скриншот google.com.ua/maps

Как рассказал один из очевидцев, трое парней набросились на 62-летнюю женщину, когда она вышла в магазин, и стали наносить многочисленные удары по ногам прутьями арматуры, сообщила пресс-служба ВО «Батькивщина» - эту политсилу представляет Копосова в райсовете.

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После нападения на женщину злоумышленники скрылись с места происшествия. Прохожие вызвали машину скорой помощи, которая доставила пострадавшую в больницу.

Как рассказали в больнице, у пострадавшей травмы ног, одна из них сломана.

В полиции сообщили, что им уже известен номер автомобиля нападавших. Сейчас проводятся необходимые оперативно-розыскные действия.

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