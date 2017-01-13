Полиция завершила расследование перестрелки в Княжичах, жертвами которой стали 5 правоохранителей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге по результатам работы полиции в период новогодних и рождественских праздников.

"Непосредственно в Национальной полиции на сегодняшний день завершено проведение служебного расследования, и я думаю, что буквально, возможно, сегодня, возможно, в понедельник будет уже подписан дисциплинарный приказ реагирования, и это будет также предметом информирования общества и средств массовой информации о тех мерах, которые приняла Национальная полиция", - сказал Вакуленко.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОРД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд Госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников криминальной разведки захватили преступники – произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОРД, который входил в группу захвата.