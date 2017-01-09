Взрыв в жилом доме в Сумах: правоохранители назвали версии

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области.

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«Правоохранители имеют обоснованные подозрения, что владелец квартиры умышленно отвинтил на кухне гибкий шланг от системы газоснабжения, что соединяется с бытовой газовой плитой, после чего поджег», - говорится в сообщении.

Вместе с тем правоохранители проверяют и другие версии причины взрыва, добавили в полиции.

Как сообщалось, утром 9 января в квартире на первом этаже 9-этажного дома № 52 на проспекте Михаила Лушпы произошел взрыв.

Причиной взрыва стала утечка бытового газа.

Среди пострадавших - хозяин квартиры, который сейчас находится в реанимации с ожогами, и двое его соседей, которым медики оказали помощь без последующей госпитализации.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

Между тем, в Сумах это уже второй за последнюю неделю взрыв газа в многоэтажке. В частности, 3 января взрыв произошел в 10-этажном жилом доме по улице Металлургов, 24. Тогда погибла женщина. При этом взрыв в квартире устроил 59-летний пенсионер после семейной ссоры, умышленно открыв вентили газовой плиты.