Непогода в Украине: обесточенными остаются 5 населенных пунктов
09:29, 09 января 2017Происшествия
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В Украине остаются обесточенными из-за непогоды 5 населенных пунктов в двух областях.
Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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В частности, по состоянию на 7 часов утра 9 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра) без электроснабжения остаются 4 населенных пункта в Одесской области (из них 2 н.п. частично) и 1 н.п. - в Херсонской.
К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 8 января в Украине были обесточены 35 населенных пунктов в пяти областях.
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