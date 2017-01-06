В Одесской области из-за непогоды обесточены 23 населенных пункта

Как сообщили УНИАН в пресс-службе энергоснабжающей компании ПАО «Одессаоблэнерго», аварийное отключение произошло, в основном, из-за сильного порывистого ветра.

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«Обесточены 23 населенных пункта на юге области - в Измаильском, Килийском и Татарбунарском районах. Несмотря на плохие погодные условия, на место аварий направлены ремонтники», - подчеркнули в пресс-службе. В общей сложности сейчас в ликвидации последствий стихии задействованы 47 бригад и спецтехника.

В пресс-службе акцентировали, что в настоящее время уточняются причины отключений, чтобы как можно оперативнее возобновить электроснабжение.

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«Восстановительные работы затрудняют сложные метеоусловия. К ряду населенных пунктов крайне затруднен подъезд транспорта», - добавили в пресс-службе.

Как сообщил в Facebook мэр города Измаила Одесской области Андрей Абрамченко, в городе «на ряде дорог сложилась аварийная ситуация из-за упавших под напором ветра тополей. Коммунальники распиливают деревья, чтобы восстановить проезжаемость улиц".

"В настоящее время отключено энергоснабжение части улицы Телеграфной – до инфекционной больницы. Если не удастся запитать больницу от резервной ветки энергоснабжения, будет подключен дизель-генератор", - сообщил Абрамченко.

Как известно, в Одесской области ограничено движение грузового и пассажирского транспорта на автодорогах общего пользования. Также в аэропорту "Одесса" из-за непогоды изменен график приема и отправки самолетов.