На Киевщине полиция задержала 6 сутенеров (фото)

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

«Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно с полицейскими и работниками прокуратуры Бориспольского района, бойцами полка особого назначения и полка «Миротворец», разоблачили и пресекли работу преступной группы, участники которой занимались сводничеством и сутенерством на территории Киевской области и столицы», – сообщают в полиции.

Правоохранители установили, что в указанную преступную группу входило 6 человек.

«Ее организаторы – супруги из Киевской области, которые привлекли к работе в сексуальной индустрии более 30 девушек в возрасте от 18 до 35 лет. Свои услуги женщины оказывали в арендованных квартирах, гостиницах, саунах и получали за них денежное вознаграждение в размере 1-2,5 тыс. грн в час. Большую часть полученных средств проститутки отдавали организаторам», – утверждается в сообщении.

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В полиции заявили, что все участники преступной группы задержаны с поличным в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при передаче денежных средств за сексуальные услуги.

Вместе с тем, во время проведения 10 санкционированных обысков правоохранители изъяли: оружие, боеприпасы, денежные средства и записные книжки с перечнем клиентов и «черной бухгалтерией».

По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч.2 ст.303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в Одессе полиция разоблачила двоих сутенеров.