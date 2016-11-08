В Одессе полиция разоблачила двоих сутенеров

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, установлено, что 38-летний уроженец Одесской области и его 37-летняя знакомая, используя уязвимое социальное положение нескольких одесситок, обеспечивали им деятельность, связанную с занятием проституцией.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, проведен ряд санкционированных обысков.

«Изъяты вещественные доказательства, которые указывают на занятие преступной деятельностью, а именно: 2 биты, пистолет «Флобер» и 12 патронов к нему, наличные средства, 2 мобильных телефона, а также 2 автомобиля - BMW и Volkswagen», - отметили в главке.

Злоумышленникам сообщено о подозрении, на текущей неделе им избрана мера пресечения - домашний арест. Согласно санкции вышеуказанной статьи, правонарушителям грозит лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по разоблачению других преступников в совершении аналогичных преступлений.