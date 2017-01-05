Стрельба на Печерске: полиция разыскивает злоумышленника, который ранил иностранца

Полиция Киева разыскивает злоумышленника, который на Печерске стрелял в иностранца.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, информация о том, что на бульваре Леси Украинки лежит раненый, поступила в дежурную часть столичной полиции вчера, 4 января в 22.44.

По вызову выехали сотрудники Печерского управления полиции, кинологи и патрульные. Местный житель, который стал свидетелем происшествия, видел, как возле подъезда дома разговаривали двое мужчин. Неожиданно один из них произвел три выстрела в своего собеседника.

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Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия и окружающую территорию, изъяли три стреляные гильзы, которые направили на экспертное исследование, опросила возможных свидетелей и очевидцев.

25-летнего иностранца правоохранители смогут опросить, как только получат разрешение от врачей.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 121 (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.