На Харьковщине задержали "серийную грабительницу" супермаркетов

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В дежурную часть обратился работник супермаркета и сообщил о краже продуктовых товаров.

Злоумышленницей оказалась 64-летняя местная жительница. Разоблачить ее помогли записи камер видеонаблюдения.

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Просмотрев записи, сотрудники полиции установили, что женщина причастна к 5 кражам из этого супермаркета только за последний месяц. Общая сумма ущерба составляет почти 2000 гривень.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

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