В Харькове вооруженный кухонным топором мужчина взял в заложники собственных родителей

Харьковские патрульные задержали мужчину, который взял в заложники собственных родителей. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова в Facebook.

Сообщается, что этой ночью патрульные получили вызов о том, что в одной из квартир дома по улице Зерновой слышны выстрелы, крики о помощи и угрозы. Прибыв по адресу, правоохранители услышали за закрытой дверью звук падающих предметов и мольбы о помощи.

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«Уже на месте происшествия копам удалось выяснить, что пожилых супругов держит в заложниках собственный сын, возможно в состоянии алкогольного опьянения. В этой критической ситуации инспектор патрульной полиции в одиночку, рискуя собственной жизнью и здоровьем, проникнул по газовой трубе до балкона квартиры на втором этаже, чтоб отвлечь 30-ти летнего злоумышленника вооруженного кухонным топором и дать возможность пострадавшим открыть входную дверь полицейским, которые и задержали сына, который незаконно лишал свободы собственных пожилых родителей», - говорится в сообщении.

На место была вызвана следственно-оперативная группа для фиксации следов и обстоятельств совершения правонарушения.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в результате столкновения иномарок погибли три человека, травмы получил 3-летний ребенок. Авария произошла 2 января, около 3:20 произошло на Алексеевке в районе выезда на Окружную дорогу.