Под Харьковом легковушка въехала в автоцистерну: один человек погиб

Легковой автомобиль ВАЗ-2108 с прицепом врезался в автоцистерну DAF вблизи Харькова: пассажирка легковушки погибла на месте, водителя госпитализировали.

Об этом сообщает старший инспектор управления превентивной деятельности полицейского главка в Харьковской области подполковник Олег Никоненко.

«ДТП произошло около 11:00 на въезде в Харьков со стороны Рогани. Автомобиль ВАЗ-2108 столкнулся с автомобилем DAF (цистерна) на 523 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский. Оба автомобиля двигались в Харьков», – отметил Никоненко.

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По его словам, в результате ДТП погибла женщина-пассажир легкового автомобиля, водителя госпитализировали с травмами. Водитель автоцистерны не пострадал.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины ДТП уточняются», – добавил Никоненко.