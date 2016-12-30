Глава района на Львовщине уволилась после пьяного вождения

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.

«Учитывая общественный резонанс, председатель Жовковской РГА написала заявление об увольнении», – написал он.

При этом губернатор не уточнил, какой именно общественный резонанс стал основанием для написания чиновницей заявления об увольнении.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львова, сегодня, 30 декабря, в 00:25 на автодороге Львов-Рава–Русская патрульные остановили автомобиль Chevrolet Aveo, который двигался в сторону Львова, хаотично перемещаясь с одной полосы дороги на другую с включенными противотуманными фарами, в которых, учитывая погодные условия, не было необходимости. Во время проверки документов у 46-летней женщины-водителя патрульные почувствовали от нее запах алкоголя, она не могла четко изъясняться. От прохождения проверки на «Драгере» женщина отказалась, и вместе с патрульными поехала для прохождения осмотра во Львовский наркологический диспансер, что на ул. Научной.

После того, как забора анализа женщина покинула диспансер, однако врачи отказались передать образцы биоматериала работнице патрульной полиции.

О данном инциденте стало известно общественными активистам, которые ночью прибыли в диспансер, чтобы, по их словам, не допустить фальсификации анализов, в чем они заподозрили медиков.

Как отметила пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий, в данное время группа общественных активистов все еще находится в диспансере, а результаты анализов им не сообщают.

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Ночью в диспансер также приехал народный депутат Владимир Парасюк, который заявил, что главный врач диспансера Мирослава Кабанчик дала указание подчиненным сфальсифицировать результаты анализов.

Он написал на своей странице в Facebook: «Надежда Щур - председатель Жовковской РГА, после новогоднего корпоратива села нетрезвой за руль. Его задержала патрульная полиция. Она отказалась проходить тест на состояние алкогольного опьянения. Отправились во Львовский областной наркологический диспансер. А здесь все как всегда. Указание сверху от Кабанчик Мирославы Орестовны - и все фальсифицируется! Сейчас мы здесь. С нами патрульные, которые хотят доказать, что правда всегда побеждает. Олег Синютка, ждем от вас реакции».