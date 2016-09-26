В Украине после убийства патрульных наступил переломный момент - Деканоидзе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время церемонии награждения водителя маршрутки Валерия Тимонина, пытавшегося остановить убийцу полицейских в Днепре.

«Вчера и сегодня, я думаю, у нас настал переломный момент в стране. Полицейский – это человек, который представляет государство, полицейский – это человек, который защищает государство и защищает вас, мои дорогие украинцы. Полицейский – это человек, который действует в рамках закона», - подчеркнула Деканоидзе.

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«Почему я говорю, что вчера у нас (наступил) переломный момент в стране, я очень надеюсь, что вы, дорогие украинцы, будете думать о том, какая нам нужна страна: цивилизованная или бандитская», - считает Деканоидзе.

«Артем (погибший полицейский Артем Кутушев – УНИАН) хотел проверить документы, и когда бандит решил, что тот реально узнает, что он в розыске и рецидивист, то тогда уже начал стрелять. Я благодарю всех тех, кто отпустил своих сыновей и дочерей служить в Национальную полицию Украину, я благодарю вас, потому что вы не побоялись противостоять (бандитам – УНИАН)», - добавила руководитель Нацполиции.

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Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненная патрульная умерла во время операции.

Подозреваемый в убийстве двух патрульных был задержан в больнице, куда он обратился с ранением, предъявив фальшивый паспорт.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что данный мужчина - экс-боец роты спецназначения МВД "Торнадо" Александр Пугачев, который находится в розыске с 2015 года по нескольким статьям — ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

Сегодня в Днепре состоялось прощание с погибшими полицейскими. В гражданской панихиде приняли участие несколько тысяч местных жителей, а также генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, руководитель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, руководители города Днепр и Днепропетровской области.