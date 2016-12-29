На Одесщине пытаются задержать мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее дочери

Как сообщил УНИАН информированный источник в Главном управлении Нацполиции в области, в городе Овидиополе сегодня поступило сообщение о возгорании в одном из домов. По данным источника, после тушения пожара на месте были обнаружены два обезглавленных тела – женщины и ее дочери.

По предварительным данным, подозреваемый после убийства совершил поджог. Правоохранители предприняли попытку задержать злоумышленника, но он скрылся в автомобиле.

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В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области УНИАН официально подтвердили, что произошло двойное убийство и «в настоящее время проводится спецоперация» по задержанию подозреваемого.

По данным полиции, преступник на автомобиле пытался прорваться со стороны Овидиополя в Одессу, но в настоящее время правоохранителям удалось вынудить его свернуть с трассы на грунтовую дорогу.

На месте работает оперативно-следственная группа.

В полиции УНИАН уточнили, что жертвами опасного преступника стали женщина и ее 2-летняя дочь.