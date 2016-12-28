На Львовщине пьяный священник убегал от полиции (видео)

Об этом сообщает патрульная полиция Львова.

"У машины были неисправны внешние осветительные приборы. Когда патрульные остановили иномарку, водитель и пассажир пытались убежать. Их успели остановить, водитель оказался выпившим, и не имел при себе документов. Ему сообщили, что для установления личности нужно проехать в полицию. Мужчина отказывался, а когда сел в служебный автомобиль, то признался, что он священник", - говорится в сообщении.

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Как оказалось, водитель действительно является настоятелем церкви одного из сел возле поселка Красное. Кроме этого, 32-летний нарушитель уговаривал патрульных не составлять админматериалы, отказался проходить тест на драгере, и даже позвал на помощь сестру.

Однако на позицию патрульных все эти аргументы не повлияли. Полицейские составили на священника протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и постановление об отсутствии документов.