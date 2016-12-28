На Львовщине пьяный священник убегал от полиции (видео)
На трассе Киев – Чоп, возле райцентра Буськ, сегодня ночью полицейские остановили автомобиль Deawoo Sens, которым управлял пьяный священник.
Об этом сообщает патрульная полиция Львова.
"У машины были неисправны внешние осветительные приборы. Когда патрульные остановили иномарку, водитель и пассажир пытались убежать. Их успели остановить, водитель оказался выпившим, и не имел при себе документов. Ему сообщили, что для установления личности нужно проехать в полицию. Мужчина отказывался, а когда сел в служебный автомобиль, то признался, что он священник", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Нидерландах автопилот "Tesla" спас водителя от столкновения (видео)
Как оказалось, водитель действительно является настоятелем церкви одного из сел возле поселка Красное. Кроме этого, 32-летний нарушитель уговаривал патрульных не составлять админматериалы, отказался проходить тест на драгере, и даже позвал на помощь сестру.
Однако на позицию патрульных все эти аргументы не повлияли. Полицейские составили на священника протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и постановление об отсутствии документов.