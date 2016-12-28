В Одессе под здание облполиции принесли трупы отравленных собак (фото)

Об этом сообщает издание Odessa.report.

Под здание полиции на улице Еврейской зоозащитники принесли трупы двух собак, которых отравили догхантеры.

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Собак отравили 25-го декабря. Волонтёры говорят о том, что правоохранители не принимают никаких мер по поимке живодеров.

«Месяц назад мы просили помощи, но правоохранительные органы не отреагировали. Мы ходили на приём к Головину и в мэрию. Нас отправляют из кабинета в кабинет. Зачем нам нужна полиция? Эти трупы были найдены на Черемушках и у нас справки из лабораторий, что собак отравили», — сказала волонтёр Виктория Козаченко.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в центре Одессы более 100 человек пикетировали Главное управление Национальной полиции в Одесской области, протестуя против убийства и жестокого обращения с животными.