В центре Одессы неизвестные избили участника проекта "Голос страны-6" и отобрали іPhone 7

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, заявление об ограблении артиста в правоохранительные органы поступило 26 декабря.

По данным источника в главке, злоумышленники напали Дмитриева в Кировском сквере.

«Потерпевший сильно избит. Заявление от него поступило об ограблении», - пояснили в управлении. По факту открыто уголовное производство. Злоумышленники разыскиваются.

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Сам Дмитриев в социальных сетях разместил свою фотографию, на которой видно, что лицо его в синяках и оттеках. Он также написал, что злоумышленники избили его в Одессе и отобрали iPhone.

«Иван Дорн (известный исполнитель – УНИАН) подарил мне IPhone 7 на день рождения. Было очень приятно втройне. Жалко iPhone, но, слава Богу, не инвалид», — написал потерпевший.

Справка УНИАН. 28 февраля в первом эфире шоу «Голос страны-6» на канале «1+1» выступил 27-летний Константин Дмитриев. Во время слепых прослушиваний на проекте «Голос страны-6» Дмитриев исполнил песню Адель Hello. До талантливого вокалиста вернулись трое звездных тренеров – Иван Дорн, Тина Кароль и Потап.