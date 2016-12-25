Пожар на "Лесной" в Киеве: спасатели нашли тело женщины (фоторепортаж)

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

«Во время разбора конструкций обнаружено тело погибшей женщины», - говорится в сообщении.

Читайте такжеПожар возле станции "Лесная" в Киеве: огонь повредил оборудование метро

Также в ГСЧС отметили, что работы по ликвидации пожара продолжаются, но его удалось локализовать, а движение поездов на станциях метро «Лесная» и «Черниговская», закрытое с 12:34, восстановили в 14:55.

Как сообщал УНИАН, КП «Киевский метрополитен» закрывал станции «Черниговская» и «Лесная» из-за пожара на секонд-хенде. По данным ГСЧС, пожар охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров.