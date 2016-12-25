Пожар на "Лесной" в Киеве: спасатели нашли тело женщины (фоторепортаж)
15:54, 25 декабря 2016Происшествия
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На месте пожара на складах секонд-хенда возле станции метро "Лесная" в Киеве найдено тело погибшей женщины.
На месте пожара на "Лесной" обнаружили тело первой жертвы / ГСЧС
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций.
«Во время разбора конструкций обнаружено тело погибшей женщины», - говорится в сообщении.
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Также в ГСЧС отметили, что работы по ликвидации пожара продолжаются, но его удалось локализовать, а движение поездов на станциях метро «Лесная» и «Черниговская», закрытое с 12:34, восстановили в 14:55.
Как сообщал УНИАН, КП «Киевский метрополитен» закрывал станции «Черниговская» и «Лесная» из-за пожара на секонд-хенде. По данным ГСЧС, пожар охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров.
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