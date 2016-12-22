У киевлянина изъяли арсенал из 100 единиц огнестрельного и 200 единиц холодного оружия

Как сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве, по месту регистрации и жительства 53-летнего киевлянина полицейские провели санкционированные обыски, во время которых изъято около 60 пистолетов и почти 40 винтовок, а также более 800 патронов.

Кроме того, изъято около 200 единиц холодного оружия, среди которых – охотничьи ножи, мачете и сабли.

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Уже установлено, что обнаруженное оперативниками оружие не зарегистрировано, поэтому каналы его поступления в столицу устанавливаются.

Все изъятые предметы направлены для проведения необходимых экспертиз, владелец оружия задержан и начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.