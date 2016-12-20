В Одессе из-за псевдозаминирования эвакуировали людей из трех апелляционных судов

В Одессе из-за ложного сообщения о минировании эвакуировали людей из зданий трех апелляционных судов.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, примерно в 9.00 по линии «102» поступило сообщение о том, что апелляционный суд заминирован.

В связи с тем, что аноним не уточнил, какой именно апелляционный суд якобы заминирован, правоохранители проверяли все здания апелляционных судов Одессы.

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Как отметили в главке, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками проверяли три здания, расположенные на разных улицах.

«По всем адресам работали следственно-оперативные группы полиции. Принимаются меры по установлению личности правонарушителя», - сказали в отделе. Было эвакуировано несколько сотен человек.

Решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Днепропетровской области сегодня, 20 декабря, из-за ложного сообщения о минировании правоохранители эвакуировали 170 детей из Никопольского медицинского специализированного центра медико-социальной реабилитации

Правоохранители оцепили район возможной опасности, эвакуировали 170 детей и 10 сотрудников учреждения, обеспечили охрану общественной безопасности на прилегающей территории. Никакого взрывного устройства обнаружено не было.