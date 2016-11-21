Высший админсуд остановил работу из-за "заминирования"

В Киеве Высший административный суд временно прекратил работать из-за сообщения о заминировании. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что сейчас проводится эвакуация сотрудников и посетителей суда.

«В связи с сообщением о минировании здания Высшего административного суда Украины суд временно прекращает работу. Проводится эвакуация сотрудников и посетителей суда», - говорится в сообщении.

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Ранее в столице сообщалось о «заминировании» станции метро "Оболонь".

"Внимание! "Оболонь" без остановки. Получили информацию о минировании станции", - сообщалось тогда в Facebook столичного метрополитена.