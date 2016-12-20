В Днепре пьяный водитель врезался в дерево, пытаясь скрыться от полиции

На заправке по улице Запорожское шоссе в Днепре экипажем патрульной полиции было замечено компанию мужчин, которые выпивали возле автомобиля УАЗ. За несколько минут мужчины разошлись, но один из них решил сесть за руль, сообщается на странице полиции в Facebook.

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На первом же светофоре водитель нарушил правила дорожного движения и проехал на запрещающий красный сигнал. После того, как полицейские остановили автомобиль, выяснилось, что мужчина имел признаки алкогольного опьянения и управлял транспортным средством, не имея при себе водительского удостоверения.

В тот момент, как патрульные начали оформлять материалы, водитель сел в авто и начал убегать. Во время преследования, на повороте он не справился с управлением и столкнулся с деревом. К счастью, обошлось без пострадавших.

На водителя были составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, управление авто без соответствующих документов, невыполнение требований полицейских об остановке, и нарушение ПДД повлекшее повреждение транспортных средств.