В Тернополе восстановили паспорт 35-летнему мужчине, которого мать 18 лет не выпускала из квартиры

Как сообщили УНИАН в управлении государственной миграционной службы в Тернопольской области, в подразделение миграционной службы тернополянин пришел с работниками городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи.

Оказалось, что 18 лет человек был заключен в квартире собственной матерью.

Неизвестного им мужчину увидели соседи, когда женщина умерла в начале октября, они сообщили о незнакомце в полицию и социальные службы.

Социальные работники, которые пришли в квартиру с правоохранителями, установили, что после окончания сыном школы мать, которая работала педагогом, больше не выпускала его из дома. Затем он стал полностью асоциальным.

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Человек позаботиться о себе может лишь минимально - готовит еду из имеющихся запасов продуктов, работает с компьютером.

«Знает английский язык, немного владеет компьютерными программами, говорит, что подрабатывает копирайтером. Но он далек от реального мира», - рассказала о мужчине специалист по социальной работе Галина Чирская.

Оказалось, что он не знает, как сделать покупки в магазине, как пользоваться общественным транспортом, не ориентируется в названиях улиц города, не знает, как оплачивать коммунальные услуги и что вообще это нужно делать. Сейчас во всем этом ему помогают работники городского центра социальных служб. Для него выработали паспорт, чтобы переписать квартиру с матери на него, переоформить договора с коммунальными учреждениями, оформить субсидии.

В миграционной службе, несмотря на ситуацию, в кратчайшие сроки провели необходимые проверки, чтобы выдать паспорт. Ведь долгое время о мужчине вообще никто не имел никакой информации, его никто не видел, мать всем знакомым и соседям сообщала, что он находится на заработках за границей.

«Паспорт – основной документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца. Этому мужчине постепенно нужно возвращаться в общество, а без действительного паспорта он не мог заключать никаких гражданско-правовых сделок», – отметила начальник Тернопольского городского отдела миграционной службы Людмила Лужняк.

Также работники социальных служб хотели помочь мужчине пройти медосмотр, чтобы выяснить состояние его здоровья, однако из-за асоциальности сдавать анализы он пока отказался.