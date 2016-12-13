Последствия обвала общежития в Чернигове: 4-летний ребенок остался сиротой (фото, видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.

Так, семь человек достали живыми. В то же время поисково-спасательные работы и продолжаются до сих пор. К ним привлекли почти полторы сотни человек и 44 единицы техники.

Читайте такжеИз-под завалов общежития в Чернигове достали тело погибшей девушки - ГСЧС

Отметим, что предварительная причина обвала подъезда общежития в Чернигове - старая трещина в доме. Его жители неоднократно предупреждали коммунальщиков об опасности, но те долго не отвечали, а комиссию, которая должна была изучить жалобы, назначили только на сегодня.

Ранее УНИАН сообщал, что в Чернигове из-под завалов общежития, где произошел взрыв, достали подростка.

Напомним, в Чернигове 12 декабря в 16:20 произошел обвал в одном из подъездов четырехэтажного общежития, расположенного по ул. Попудренко, 16. В результате обвала пострадало 7 человек, которые были госпитализированы.