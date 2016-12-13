Последствия обвала общежития в Чернигове: 4-летний ребенок остался сиротой (фото, видео)
В Чернигове 4-летний ребенок остался сиротой после того, как накануне вечером из-под завалов общежития не удалось спасти ее маму.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Утро.
Так, семь человек достали живыми. В то же время поисково-спасательные работы и продолжаются до сих пор. К ним привлекли почти полторы сотни человек и 44 единицы техники.
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Отметим, что предварительная причина обвала подъезда общежития в Чернигове - старая трещина в доме. Его жители неоднократно предупреждали коммунальщиков об опасности, но те долго не отвечали, а комиссию, которая должна была изучить жалобы, назначили только на сегодня.
Ранее УНИАН сообщал, что в Чернигове из-под завалов общежития, где произошел взрыв, достали подростка.
Напомним, в Чернигове 12 декабря в 16:20 произошел обвал в одном из подъездов четырехэтажного общежития, расположенного по ул. Попудренко, 16. В результате обвала пострадало 7 человек, которые были госпитализированы.