Юридически нардеп Лабазюк не имеет отношения к фирме, где он при обыске избил сотрудника СБУ

Об этом сообщила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, комментируя инцидент, когда во время обыска на одной из частных фирм в Хмельницкой области сотрудник СБУ получил телесные повреждения от Лабазюка.

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"Юридически он (Лабазюк – ред.) не имеет отношения к этой фирме. И почему он там был, я думаю, лучше спросить у него", - цитирует ее "112 Украина".

Кроме того, по словам Гитлянской, расследованием инцидента с нанесением телесных повреждений сотруднику СБУ занимается Национальная полиция. "Она, надеемся, будет это расследовать в рамках уголовного производства по факту драки", - отметила спикер СБУ.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра СБУ, сотрудники спецслужбы совместно с Генеральной прокуратурой обнаружили многомиллионное хищение бюджетных средств должностными лицами Службы автомобильных дорог в Хмельницкой области, организованное через коммерческие структуры, подконтрольные одному из народных депутатов. В СБУ проинформировали, что в течение 2015-2016 годов чиновники Хмельницкого облавтодора заключили ряд договоров по ремонту дорог с двумя коммерческими структурами, которые, как установили правоохранители, принадлежащие данному депутату.

Во время предвыборной кампании депутат для поднятия рейтинга, нарушая бюджетное законодательство, отремонтировал за государственные деньги автомобильную дорогу местного значения на сумму 3,5 млн грн. "В 2015 году одна из коммерческих структур получила заказ на ремонт дорог государственного значения на 17,2 млн гривень, в текущем - другая фирма уже "освоила" 75,5 млн, до конца года планировалось перечислить еще почти 34,4 млн гривень. Оперативники СБ Украины установили, что во время ремонта дорог подрядчики нарушили технологии за использования меньшего количества материалов, чем необходимо", - сообщили в СБУ, добавив, что чиновники принимали акты выполненных работ с ложными данными о стоимости услуг.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, оперативно-следственная группа СБУ провела обыски в офисах коммерческих структур Хмельницкой области и по месту жительства фигурантов дела. Сегодня во время обыска на одной из частных фирм в рамках этого производства народный депутат Сергей Лабазюк нанес тяжкие телесные повреждения работнику спецслужбы, которого в результате госпитализировали с черепно-мозговой травмой.