Депутат ударил СБУшника из-за обысков в его компании

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Народный избранник позволил себе нанести тяжелые повреждения сотруднику СБ Украины при исполнении им служебных обязанностей. Вследствие чего сотрудник Службы госпитализирован с черепно-мозговой травмой", - говорится в ее сообщении.

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По словам Гитлянской, полиция проведет расследование не только по факту драки, а также по привлечению депутатом для сопротивления процессуальным действиям стражей порядка нескольких десятков так называемых "титушок".

"В свою очередь СБУ будет держать на контроле расследование этого инцидента. Мы будем жестко реагировать на силовое давление. Никто не может, даже прикрываясь депутатским мандатом, безнаказанно совершать нападения на наших сотрудников", - подчеркнула пресс-секретарь СБУ.

Стоит отметить, что речь идет о правонарушениях, которые касаются хищений бюджетных средств должностными лицами Службы автомобильных дорог в Хмельницкой области, организованных через коммерческие структуры, подконтрольные одному из депутатов.

Правоохранители установили, что в течение 2015-2016 годов "автомобильные" чиновники заключили ряд договоров с двумя коммерческими структурами на текущий ремонт дорог. Сотрудники спецслужбы выяснили, что фирмы принадлежат одному из народных депутатов. Он также фактически контролировал действия должностных лиц Службы автомобильных дорог, которые согласовывали с депутатом объекты ремонта и стоимость работ.