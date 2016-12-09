На житомирском полигоне ВДВ горел палаточный городок: прокуратура не исключает поджог (фото)

Предварительно установлено, что 09.12.2016 на территории полигона Высокомобильных десантных войск ВСУ произошел пожар, вследствие которого сгорело 4 палатки в палаточном военном городке. Во время пожара никто из военнослужащих не пострадал.

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На место происшествия выезжали прокурорско-следственные работники военной прокуратуры Житомирского гарнизона.

В настоящее время проверяются версии: умышленное уничтожение военного имущества военнослужащими путем поджога, в том числе, для сокрытия совершения иного преступления; неосторожное обращение военнослужащими с огнем, в частности, во время организации отопления в ночное время; неосторожное обращение с боевыми припасами; нарушение правил обращения с электроприборами, что повлекло возгорание.