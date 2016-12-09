Суд продлил еще на 2 месяца арест фигуранту по делу банка "Михайловский"

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

"Ходатайство удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей подозреваемому до 5 февраля 2017 года включительно", - говорится в постановлении суда.

Согласно постановлению суда, размер залога для подозреваемого остался в сумме 137,8 млн грн.

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Отмечается, что экс-директор ООО "Инвестиционно-расчетный центр" подозревается в пособничестве бывшим руководителям ПАО "Банк "Михайловский" в хищении свыше 1,4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая. Накануне, 20 мая, глава правления банка Игорь Дорошенко покинул должность, при этом банк провел ряд сомнительных операций по переводу вкладов физлиц со связанных компаний "Кредитно-инвестиционный центр" и "Инвестиционно-расчетный центр", что увеличило нагрузку на Фонд гарантирования на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Как известно, 8 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц временно приостановил выплаты вкладчикам банка по общему реестру для дополнения этого реестра. Как сообщается на сайте фонда, выплаты средств будут возобновлены не позднее 16 декабря 2016 года.