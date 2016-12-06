Трагедия в Киеве с брошенными на 9 дней детьми: мать подперла дверь, чтобы они не могли выйти (видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Николай Кулеба, уполномоченный президента по правам детей.

"Состояние Ани улучшается. Надеемся, что совсем скоро ее переведут из реанимации", - написал он.

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По словам Кулебы, мама, прежде, чем уйти, закрыла дверь в комнату, чтобы дети не выбрались.

"Только что женщина рассказала, что прежде чем уйти из квартиры, закрыла детей в комнате и подперла дверь, чтобы дети не могли оттуда выйти. Почему так поступила - не объясняет", - рассказал уполномоченный президента по правам детей.

Ранее УНИАН сообщал, что годовалый мальчик скончался, за жизнь двухлетней девочки борются врачи после того, как дети на 9 дней остались в квартире в Киеве без матери.