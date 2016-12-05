В Сумах по подозрению в разбойном нападении на государственное предприятие задержаны трое школьников

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, по информации прокурора Сумской местной прокуратуры Галины Рекуненко, двум 17-летним и одному 16-летнему подросткам сегодня согласовано уведомление о подозрении в разбойном нападении с целью завладения имуществом, принадлежащим государственному предприятию (ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

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Согласно сообщению, 4 декабря в 4 часа ночи трое подростков, надев на головы маски-балаклавы, перелезли через забор охраняемой территории Сумского филиала государственного предприятия, отведенной для хранения конфискованных материальных ценностей, в частности, автомобилей.

«Находясь на указанной территории, подростки, заранее вооружившись предметом, внешне похожим на пистолет, и металлической трубой, зашли в помещение, в котором находился охранник. Угрожая 39-летнему мужчине, юноши начали требовать у него ключи от машин и личные средства. Охранник успел нажать кнопку тревожной сигнализации, и за считанные минуты нападавшие услышали сирены автомобилей, которые приближались к указанной территории», — говорится в сообщении.

Подростки пытались скрыться с места совершения преступления, но были задержаны патрулем батальона полиции охраны управления полиции охраны в Сумской области.

В настоящее время трое одноклассников задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, прокуратура уже готовит ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция инкриминируемой злоумышленникам статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.