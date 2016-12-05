Парубий заявил, что в Княжичах погибли шесть полицейских (видео)

Об этом он заявил, открывая заседание согласительного совета, передает "112 Украина".

"В ночь с субботы на воскресенье произошла страшная трагедия: в селе Княжичи Броварского района погибли шесть правоохранителей", - сказал Парубий.

Он отметил, что полицейские ежедневно рискуют жизнью не только на фронте на Донбассе, но и в мирных местах, и подчеркнул, что семьи погибших нуждаются в поддержке.

"От имени всех народных депутатов и нашего согласительного совета (выражаю) соболезнования семьям погибших правоохранителей. Надеюсь, прозрачным расследованием будут установлены причины большой трагедии", - сказал спикер.

Как передает корреспондент УНИАН, впоследствии Парубий заявил, что ошибся с количеством погибших правоохранителей, их было 5, а не 6.

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Как сообщал УНИАН, в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией убиты пять правоохранителей.

Ранее о гибели в больнице шестого полицейского в броварской больнице сообщил журналист Константин Стогний.

В то же время в полицию Киевской области не поступала информация о гибели шестого полицейского, пострадавшего в перестрелке в Княжичах.