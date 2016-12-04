Неизвестные разгромили волонтерский центр в Одессе (фото)

Волонтер Ната Пранжу рассказала корреспонденту Радио Свобода, что последствия погрома обнаружила 3 декабря. В комнатах на первом этаже разбиты двери. Ограбления не было – злоумышленники оставили даже автошины, которые хранились в помещении и предназначались военным. Другие ценные вещи из волонтерской помощи (генераторы, бронежилеты и прочее) волонтеры давно вывезли из здания.

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Дом, где произошел инцидент, является памятником архитектуры. Он расположен рядом с мэрией и находится на балансе Одесского областного совета.

В 2014 году после серии взрывов в разных волонтерских организациях города сами волонтеры и власти решили объединить под одной крышей всех, кто собирает помощь для бойцов АТО и переселенцев.

До недавнего времени в волонтерском центре работали около 20 организаций. В последнее время там находились только строители, которые перекрывали крышу, поврежденную около года назад во время пожара.