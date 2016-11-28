"Прилично кошмарят": волонтеры рассказали о бое возле Крымского
12:55, 28 ноября 2016Война
7642 0
Ночью в районе Крымского и Желобка Луганской области произошел бой.
У Крымского произошел бой / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщили волонтеры фонда "Повернись живим".
Читайте такжеБоевики снова сорвали процесс разведения сил возле Станицы Луганской
"Луганская область. Был бой в районе Крымского-Желобка ночью. В сепарские госпитали свезли 300-ых. А может, и 200-ых. Среди наших потерь нет", - говорится в сообщении.
Кроме того, несколько ночей подряд на этом участке возобновились минометы.
"Ребята говорят: "Прилично кошмарят". Главное, что у нас нет потерь", - рассказали волонтеры.
Ранее волонтер Назар Приходько рассказал, что Докучаевск находится в оперативном окружении, украинские военные готовы освободить город.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter