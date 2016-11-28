"Прилично кошмарят": волонтеры рассказали о бое возле Крымского

Об этом на своей странице в Facebook сообщили волонтеры фонда "Повернись живим".

Читайте такжеБоевики снова сорвали процесс разведения сил возле Станицы Луганской

"Луганская область. Был бой в районе Крымского-Желобка ночью. В сепарские госпитали свезли 300-ых. А может, и 200-ых. Среди наших потерь нет", - говорится в сообщении.

Кроме того, несколько ночей подряд на этом участке возобновились минометы.

"Ребята говорят: "Прилично кошмарят". Главное, что у нас нет потерь", - рассказали волонтеры.

Ранее волонтер Назар Приходько рассказал, что Докучаевск находится в оперативном окружении, украинские военные готовы освободить город.