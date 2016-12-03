Пожар в ночном клубе в Калифорнии: погибли по меньшей мере 9 человек, 25 пропали без вести - СМИ

17:38, 03 декабря 2016
Происшествия
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По крайней мере 9 человек погибли и 25 человек считаются пропавшими без вести в результате пожара в г. Окленд (штат Калифорния, США).

На вечеринке, где присутствовали около 50 человек, вспыхнул пожар / Фото twitter.com/oaklandfirelive

Об этом сообщает телеканал KTVU.

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Первые сообщения о пожаре в здании, где проходила вечеринка, поступили в 23:30 по местному времени в пятницу.

По данным пожарных, внутри здания находились около 50-ти человек.

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