В Нью-Йорке разыскивают мужчину, который незаметно унес из инкассаторской машины 36 кг золота (видео)

Кража произошла 29 сентября в одном из самых загруженных районов Манхэттена Мидтаун, но известно о ней стало только сейчас. Похищенное золото оценивается примерно в 1,6 млн долларов, передает Русская служба Би-би-си.

Полиция склоняется к версии, что мужчина просто прогуливался неподалеку, когда увидел, что открытая машина оставлена без присмотра. Один из охранников понес по адресу доставку, а другой на минуту отошел к кабине за мобильным телефоном, оставив открытым кузов.

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Ноша оказалась слишком тяжелой, и на кадрах CCTV видно, что злоумышленник целый час преодолевал расстояние, которое налегке можно пройти за 10 минут.

Вор шел по многолюдной улице, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дыхание. Потом он вышел из зоны охвата камер.

По описанию полиции, злоумышленнику примерно 50-60 лет, он латиноамериканского происхождения, ростом около 170 см и весом примерно в 70 кг.

Власти полагают, что он покинул Нью-Йорк и ныне скрывается где-то в Орландо или в Майами, штат Флорида.