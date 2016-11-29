В Одессе в результате ДТП пострадали 7 человек, в числе которых малолетний ребенок
01:26, 29 ноября 2016Происшествия
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В Одессе сегодня вечером в результате ДТП пострадали 7 человек, в числе которых малолетний ребенок.
В Одессе в результате ДТП пострадали 7 человек / УНИАН
Как сообщили УНИАН пресс-секретарь патрульной полиции Одессы Алла Марченко, произошло столкновение двух легковых автомобилей – «ВАЗ» и Audi.
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«Авария произошла на Овидиопольской дороге, когда «ВАЗ» поворачивал к международному аэропорту «Одесса». Пострадавших 7 человек - водитель и пассажиры иномарки, а также 5 человек из «ВАЗ». В последнем был маленький ребенок», - сказала она.
Все потерпевшие, получившие травмы различной степени тяжести, доставлены в больницу. На месте работают следователи.
По неофициальным данным, автомобиль Audi А6 был с польскими номерами. Потерпевшему ребенку – около 3 лет.
В Одессе в результате аварии пострадали 7 человек
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