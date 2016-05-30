Кабмин проводит внеочередное заседание в связи с гибелью 17 человек при пожаре под Киевом

Об этом сообщается на официальной странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.

"Началось внеочередное заседание Кабмина под председательством Степана Кубива (первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли - УНИАН) в связи с трагедией в селе Леточки", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 мая в селе Леточки Броварского района Киевской области произошел пожар в частном двухэтажном доме, где жили старики. Погибли 17 человек, еще 5 человек госпитализированы с ожогами.

Правоохранители задержали предпринимателя, который организовал в частном доме проживания пожилых людей. Как отметили в полиции, "с жильцами заключались договоры. Койко-место в хостеле с услугами обслуживающего персонала стоило для пенсионеров 6 тыс. грн в месяц".

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко поручил провести проверку всех объектов, где проживают люди преклонного возраста.

Он также сообщил, что 30 мая на внеочередном заседании Кабмина будет утвержден состав правительственной комиссии по расследованию причин возникновения пожара в Леточках.